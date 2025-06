Maignan Milan, l'aggiornamento sull'affare lascia interdetti: discussioni ancora in corso ma... Ultimissime

Maignan Milan, clamoroso aggiornamento sull’affare tra i rossoneri e il Chelsea: dialoghi ancora in corso ma nessun accordo

Il mercato Milan estivo è in pieno fermento e una delle trattative più seguite riguarda il possibile trasferimento di Mike Maignan dal Milan al Chelsea. Nonostante le continue discussioni tra i due club, un accordo sembra ancora lontano, con il Milan che si dimostra irremovibile sulla sua valutazione del portiere francese. Le ultime indiscrezioni, riportate dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, confermano che le conversazioni sono ancora in corso, persino nella giornata di oggi, domenica pomeriggio, a testimonianza dell’interesse reciproco, ma anche della distanza economica.

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, “Il Chelsea continua a lavorare all’affare Maignan con il Milan.” Questo sottolinea la determinazione del club londinese ad acquisire uno dei portieri più stimati d’Europa, evidentemente individuato come obiettivo primario per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. La necessità di un portiere affidabile e di alto livello è spesso una priorità per le squadre ambiziose, e Maignan ha dimostrato ampiamente le sue qualità negli anni trascorsi in Serie A.

Tuttavia, il nodo cruciale che impedisce la chiusura dell’affare risiede nella valutazione economica. Romano afferma chiaramente che “Il Milan al momento continua a non accettare 15 milioni di euro.” Questa cifra, evidentemente considerata troppo bassa dalla dirigenza rossonera, evidenzia una chiara discrepanza tra domanda e offerta. Per il Milan, Maignan non è solo un elemento fondamentale della squadra, ma anche un asset di grande valore economico, e cederlo per una cifra ritenuta non congrua sarebbe un passo indietro nella strategia di valorizzazione dei propri talenti.

La situazione attuale è quindi di stallo, come ribadito da Romano: “Non c’è accordo tra i club.” Nonostante ciò, il fatto che le trattative proseguano è un segnale positivo. “Ma i club stanno parlando, anche oggi, domenica pomeriggio, discussioni in corso tra Milan e Chelsea,” ha precisato Romano. Questa persistenza nel dialogo suggerisce che entrambe le parti siano comunque intenzionate a trovare una soluzione, anche se la strada è ancora in salita. La domenica, solitamente giornata di riposo per molti, diventa teatro di incontri e telefonate tra le dirigenze, a dimostrazione dell’importanza e dell’urgenza attribuite a questa operazione.

Il Chelsea, da parte sua, dovrà valutare se alzare l’offerta o se virare su altri obiettivi. La necessità di chiudere rapidamente le operazioni di mercato è spesso dettata dalla volontà di avere la rosa completa e pronta per l’inizio della preparazione estiva. Il Milan, d’altro canto, è consapevole del valore del suo portiere e non ha fretta di cederlo, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile che permetta di reinvestire sul mercato in modo significativo.

In sintesi, la saga Maignan-Chelsea-Milan è un classico esempio di dinamiche di mercato, dove l’interesse di un top club si scontra con la ferma volontà di una società di tutelare i propri asset. Le prossime ore e giorni saranno cruciali per capire se il Chelsea deciderà di affondare il colpo con una proposta più elevata o se il Milan continuerà a resistere, mantenendo il suo muro per una delle sue stelle più brillanti. L’unica certezza, al momento, è che il dialogo tra i due giganti del calcio europeo prosegue senza sosta, come confermato dalle autorevoli parole di Fabrizio Romano.