Maignan Milan, che elogio di Conceicao: «Con lui in porta posso permettermi di fare questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Ospite al al “Coimbra Football Congress 2025, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese da diretta.it: Il tecnico rossonero ha rilasciato delle belle parole su Mike Maignan.

CALCIO MODERNO – «Oggi a tutti piace costruire da dietro. Anche a me piace giocare in ampiezza, ma per questo servono giocatori in grado di farlo. Al Porto avevo un portiere fantastico che lo rendeva possibile, e anche al Milan ne ho uno».