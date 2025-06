Maignan Milan, il Chelsea ha una speranza: corsa contro il tempo, cosa manca per chiudere

Maignan Milan, il Chelsea spera e conta di chiudere l’operazione entro la deadline di domani alle 20: gli aggiornamenti

Il Chelsea Football Club sta intensificando i propri sforzi per assicurarsi le prestazioni del portiere del Milan, Mike Maignan, con l’obiettivo dichiarato di chiudere l’affare prima della scadenza di martedì, data limite per l’iscrizione dei giocatori al prossimo Mondiale per Club. L’indiscrezione, rilanciata da TBR Football, suggerisce che, nonostante le due società non abbiano ancora raggiunto un accordo definitivo sul prezzo, un’intesa vicina ai 20 milioni di sterline sia ormai imminente e ampiamente attesa da entrambe le parti.

L’urgenza del Chelsea è palpabile. Il Mondiale per Club, un torneo di prestigio che vedrà protagonisti i migliori club a livello globale, rappresenta un palcoscenico importante per i Blues, desiderosi di presentarsi con una rosa competitiva e, in particolare, con un estremo difensore di comprovata esperienza e affidabilità. Maignan, reduce da stagioni di alto livello con il Milan, è considerato da tempo uno dei migliori portieri in circolazione e la sua acquisizione sarebbe un colpo significativo per la squadra londinese.

Le trattative tra Chelsea e calciomercato Milan sono entrate nel vivo nelle ultime ore. Sebbene non ci sia ancora una stretta di mano formale, le discussioni si stanno concentrando sulla cifra finale del trasferimento. TBR Football sottolinea come le aspettative siano che l’accordo si concretizzi attorno ai 20 milioni di sterline, una cifra che riflette il valore del giocatore ma anche la volontà del Milan di non cedere il proprio titolare a prezzi di saldo. La pressione temporale è un fattore chiave: la scadenza di martedì per il Mondiale per Club agisce da catalizzatore, spingendo le parti a trovare rapidamente un terreno comune.

L’arrivo di Maignan al Chelsea potrebbe avere diverse implicazioni per la rosa attuale. La competizione nel ruolo di portiere aumenterebbe considerevolmente, spingendo gli attuali estremi difensori a elevare ulteriormente il proprio livello. La sua esperienza in campo internazionale, maturata sia in Ligue 1 con il Lille che in Serie A e Champions League con il Milan, lo rende un profilo ideale per le ambizioni del Chelsea.

Dal punto di vista del Milan, una potenziale cessione di Maignan, per quanto dolorosa sul piano tecnico, potrebbe rappresentare un’opportunità economica significativa. I 20 milioni di sterline, se confermati, garantirebbero al club rossonero una considerevole liquidità da reinvestire sul mercato per rafforzare la squadra in altri settori, magari cercando un sostituto all’altezza o puntando su giovani talenti. Tuttavia, la dirigenza milanista dovrà agire con rapidità per sopperire all’eventuale partenza di un giocatore così influente.

In definitiva, i prossimi giorni saranno cruciali per il futuro di Mike Maignan e per le strategie di mercato di Chelsea e Milan. L’articolo di TBR Football evidenzia chiaramente l’ottimismo del Chelsea di chiudere l’affare prima della scadenza imminente, un’operazione che, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe uno dei colpi più importanti di questa finestra di mercato in vista del prestigioso Mondiale per Club.