Calciomercato Milan, con Maignan in uscita: c’è un favorito! Gioca in Serie A

Calciomercato Milan – Mike Maignan in uscita, c’è un favorito per la porta! Uno dei migliori della scorsa Serie A

Il Milan si prepara a un possibile e imminente addio di Mike Maignan. Con il Chelsea che sembra intenzionato a definire l’acquisto del portiere francese a brevissimo, con l’obiettivo di averlo a disposizione per il Mondiale per Club, la dirigenza rossonera si sta muovendo con decisione per individuare il suo successore. L’idea di un trasferimento di Maignan ai Blues è concreta e i vertici milanisti hanno già stilato una lista di potenziali sostituti, concentrandosi in particolare su due profili: Mile Svilar della Roma e Vanja Milinkovic-Savic del Torino.

Il nome in cima alla lista dei desideri del Milan, come riportato da diverse fonti vicine al club, è quello di Mile Svilar. Il portiere serbo-belga della Roma si è imposto all’attenzione generale grazie alle sue prestazioni solide e alla sua crescita costante. Dotato di ottimi riflessi, agilità e una buona capacità di impostazione del gioco dal basso, Svilar ha dimostrato di avere le qualità per affermarsi a grandi livelli. La sua giovane età (classe 1999) lo rende un investimento per il futuro, ma la sua valutazione è decisamente elevata, rendendolo un’operazione economicamente impegnativa per il club di via Aldo Rossi.

L’alternativa, decisamente più economica e non per questo meno interessante, è rappresentata da Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore del Torino. Il portiere serbo, fratello del più noto Sergej, offre un profilo di maggiore esperienza in Serie A e ha dimostrato nel corso delle stagioni di essere un elemento affidabile tra i pali. La sua fisicità imponente (202 cm di altezza) lo rende dominante nelle uscite e nel gioco aereo, mentre la sua affidabilità è un punto a suo favore. Il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno alla metà rispetto a quello di Svilar, rendendolo una soluzione più accessibile e in linea con le esigenze di bilancio del Milan. La scelta finale dipenderà quindi dalle strategie economiche e tecniche del club, ma è chiaro che il Milan si sta muovendo con anticipo per non farsi trovare impreparato all’eventuale partenza del suo attuale numero uno.