Maignan Milan, Braglia non ha dubbi: «Per me alla fine resterà, c’è un indizio che lo testimonia»

Maignan Milan, Simone Braglia, ex portiere, è convinto che il francese resterà in rossonero: l’arrivo del preparatore Filippi fondamentale

Intervenuto a TMW Radio, Simone Braglia ha parlato così della situazione di Maignan nel calciomercato Milan:

PAROLE – «Si sta muovendo come non ha fatto i due anni prima. Ci sono ruoli definiti ora, vedi Allegri e Tare, che porteranno a vincere lo Scudetto. Stanno costruendo uno staff tecnico importante. Per me Maignan rimarrà, ma nello staff hanno preso Filippi come allenatore dei portieri, uno dei più bravi su piazza. E questo mi fa dire che sono fiducioso. Allegri? Era un uomo solo negli ultimi periodi alla Juve. Tare è un uomo di sport, avrà lui al suo fianco e per questo sono molto fiducioso. Qualche giocatore andrà via, ma rimango positivo. Nessuno lo scorso anno dava credito al Napoli di Conte e abbiamo visto, il Milan è nella stessa situazione. Per me Milan e Roma si rivaluteranno il prossimo anno».