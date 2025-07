Maignan Milan, Amelia non ha dubbi: sulla permanenza del portiere francese l’ha detto veramente

Maignan Milan, Marco Amelia, ex portiere proprio dei rossoneri tra le altre, ha espresso parere positivo sulla permanenza dell’ex Lille

Mike Maignan rimane un punto fermo nel Milan, nonostante le recenti voci di mercato che lo volevano al Chelsea. A confermare la sua importanza e a fare chiarezza sulla sua ultima stagione è stato Marco Amelia, ex portiere rossonero e campione del mondo 2006, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Le sue parole sottolineano il valore inestimabile del portiere francese per il futuro del club milanese, specialmente in vista della prossima stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Amelia ha analizzato la stagione di Maignan con grande lucidità, riconoscendo le difficoltà affrontate dall’intera squadra: “Quest’anno, come tutta la squadra, ha sofferto. I portieri soffrono quando le squadre non rendono al meglio”. Questa affermazione è cruciale per comprendere la performance di un estremo difensore. Un portiere, per quanto talentuoso, è spesso condizionato dal rendimento del proprio reparto difensivo e della squadra nel suo complesso. In una stagione in cui il Milan non ha brillato come ci si aspettava, è naturale che anche le prestazioni individuali possano risentirne, pur mantenendo un livello elevato.

Tuttavia, Amelia ha subito voluto mettere in risalto la qualità intrinseca di Maignan, ricordando il suo impatto straordinario fin dal suo arrivo a Milano: “Maignan nei suoi anni al Milan ha fatto sempre cose straordinarie e ci può stare una stagione così dove gli alti sono comunque superiori ai bassi“. Questo è un punto fondamentale. Nonostante un’annata meno scintillante rispetto alle precedenti, le parate decisive e gli interventi che hanno salvato il risultato non sono mancati. Il fatto che si evidenzino maggiormente le “basse” prestazioni è, secondo Amelia, una conseguenza diretta della stagione non eccellente del Milan. Un portiere del suo calibro tende a risaltare di più, in positivo o in negativo, in base al contesto in cui è inserito.

La notizia della permanenza di Maignan nel calciomercato rossonero è stata accolta con grande favore dai tifosi e dagli addetti ai lavori. Marco Amelia non ha dubbi in proposito, definendola un elemento chiave per la ripartenza: “La sua permanenza è sicuramente un punto di forza per il Milan di Allegri”. Queste parole sono un chiaro segnale della fiducia riposta nel portiere francese. La sua leadership, la sua esperienza internazionale e le sue qualità tecniche lo rendono una risorsa imprescindibile. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, il Milan si prepara a una nuova era, e avere un portiere affidabile e di livello mondiale come Maignan è senza dubbio un vantaggio competitivo.

Per il Milan, la conferma di Maignan significa non dover affrontare l’arduo compito di cercare un sostituto all’altezza nel mercato estivo, potendo così concentrare le risorse su altri reparti che necessitano di rinforzi. La sua presenza garantirà stabilità difensiva e sicurezza tra i pali, elementi fondamentali per puntare a obiettivi ambiziosi nella prossima stagione di Serie A e in Europa. Maignan, con la sua determinazione e il suo spirito competitivo, sarà senza dubbio uno dei pilastri su cui costruire il futuro vincente del Milan. La fiducia riposta in lui da Marco Amelia e l’intero ambiente rossonero è la riprova del suo valore inestimabile.