Maignan Milan, Abbiati non ha dubbi sul suo futuro: la decisione migliore sarebbe questa. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Christian Abbiati, ex portiere del Milan, è stato intervistato questa mattina da La Gazzetta dello Sport. Il calciatore che ha anche vestito la maglia della Juventus ha rilasciato un commento su Maignan.

«Lo hanno fatto capitano ed è importante per lo spogliatoio. Quest’anno ha fatto qualche errore in più, ma è come per Donnarumma: quando uno ti abitua bene poi gli sbagli spiccano di più»