Maignan, Mbappé esalta il portiere del Milan: «Siamo avvantaggiati»

Maignan è stato assoluto protagonista del successo della Francia, anche Mbappé ha speso bellissime parole per lui

Mike Maignan nella serata di ieri è stato l’eroe della Francia, grazie ai due rigori parati contro la Croazia ha mandato la propria Nazionale in semifinale di Nations League. Non sono mancati i complimenti per il portiere del Milan, anche Mbappé ha detto la sua su ‘Magic Mike’:

LE PAROLE – «Sappiamo di avere un portiere che fa la differenza nei rigori, quindi siamo avvantaggiati»