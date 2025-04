MN24 – Maignan, esami strumentali nel pomeriggio: le ultime sulle sue condizioni

Condividi via email

Maignan dopo lo scontro di venerdì con Jimenez è in fase di ripresa, oggi il portiere svolgerà degli esami strumentali

Mike Maignan nella giornata di oggi sarà sottoposto a degli esami strumentali per capire le sue condizioni a quattro giorni dallo scontro avvenuto in Udinese-Milan.

Il portiere francese ha come obiettivo quello di tornare a disposizione già dal prossimo turno di Serie A, in programma domenica sera allo Stadio San Siro contro l’Atalanta. In questo senso i controlli di oggi daranno risposte più chiare.