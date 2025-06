Maignan è ancora nel mirino del Chelsea? Le ultime sul calciatore francese, accostato ripetutamente ai Blues

Il Chelsea non ha riattivato il suo interesse per Mike Maignan nelle ultime ore o giorni e non ha intenzione di farlo più avanti nel corso della finestra di mercato estiva. A confermarlo è Fabrizio Romano, esperto di mercato, attraverso un aggiornamento pubblicato sul suo account X.

Secondo quanto riportato da Romano, i colloqui tra il Chelsea, il Milan e gli agenti del portiere francese sono stati sospesi ormai da dodici giorni. Questa interruzione prolungata indica una chiara presa di posizione da parte del club londinese, che sembra aver definitivamente accantonato l’idea di portare Maignan a Stamford Bridge.

La decisione del Chelsea di non proseguire con la trattativa per il portiere rossonero deriva dalla fiducia che il club ripone nei portieri attualmente a sua disposizione. Sebbene i nomi specifici non siano stati menzionati nell’aggiornamento di Romano, è evidente che la dirigenza e lo staff tecnico ritengono Kepa Arrizabalaga e Robert Sanchez (o eventuali altri portieri presenti in rosa o nel mirino) sufficientemente all’altezza per ricoprire il ruolo di numero uno.

Questa notizia pone fine alle speculazioni che avevano legato Maignan al Chelsea, con voci di un possibile addio al Milan. Il portiere, pilastro fondamentale per i rossoneri, era stato accostato a diversi top club europei, ma al momento, per quanto riguarda il Chelsea, il capitolo sembra definitivamente chiuso, permettendo al Milan di tirare un sospiro di sollievo e concentrarsi sul rinnovo del suo contratto o sulla costruzione della squadra attorno a lui.