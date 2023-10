Maguire Milan: i rossoneri mettono nel mirino il difensore del Manchester United

Il Milan continua a muoversi sul mercato in ottica difesa del futuro. In tal senso tra i nomi accostati ai rossoneri c’è quello di Maguire

Nuovo nome nel mirino. Il Milan continua a muoversi sul mercato in ottica difesa del futuro. In tal senso tra i nomi accostati ai rossoneri c’è quello di Maguire:

Secondo quanto riportato da talkSPORT a Harry Maguire, difensore del Manchester United, sarebbe stata offerta la possibilità di rilanciare la sua carriera in Italia, un po’ come successo a Chris Smalling, rinato da quando veste la maglia della Roma. Il difensore inglese, che in estate ha rifiutato il West Ham pur di restare e lottare per un posto al Manchester United, in questa stagione ha collezionato appena 4 presenze, di cui solo due da titolare. Per questo motivo a gennaio potrebbe lasciare i Red Devils e trasferirsi in Serie A: fra i club che monitorano la situazione del secondo difensore più pagato di sempre, c’è il Milan.