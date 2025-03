Maglia Milan, torna il diavoletto nella prossima stagione: tutti i dettagli! Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riporta il giornalista Luca Bianchin della Gazzetta sono pronte nuove modifiche sullo stemma del Milan per le maglie away della prossima stagione.

PAROLE – “Il diavoletto torna sulle maglie del Milan: nel 2025-26 prenderà il posto del classico stemma ovale sulla maglia away, che come sempre sarà bianca. Il Milan 2025-26 avrà maglie in linea con la tradizione: per la rossonera strisce di larghezza classica e logo monocromo“