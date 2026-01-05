News
Maglia Milan 2026/27: torna la tradizione con le strisce larghe “stile 1999” – FOTO
Maglia Milan 2026/27: importanti anticipazioni sulla divisa della prossima stagione. Divisa simile a quella dello scudetto del 1999
Mentre la squadra di Massimiliano Allegri si gode il secondo posto in classifica in questo avvio di 2026, il futuro del club inizia a prendere forma anche fuori dal campo. Secondo le anticipazioni di Footy Headlines, la maglia casalinga per la stagione 2026/27 segnerà un netto punto di rottura con le sperimentazioni grafiche degli ultimi anni (come le fiamme della divisa 2025/26), abbracciando un design nostalgico e iconico.
Maglia Milan 2026/27: il design: “Wide Classic Stripes”
Puma ha deciso di ascoltare la base del tifo, riportando il Milan alle sue radici estetiche più pure:
- Ispirazione 1998/99: Il modello richiama direttamente la storica maglia dello scudetto di Zaccheroni, caratterizzata da strisce rosse e nere molto ampie.
- Dettagli cromatici: I loghi degli sponsor (Puma e Emirates) torneranno a essere bianchi, garantendo massima leggibilità e un contrasto elegante, proprio come nelle divise di fine anni ’90.
- Finiture: Colletto e polsini saranno neri con un sottile inserto rosso a contrasto, completando un look sobrio ma estremamente potente dal punto di vista dell’identità visiva.
Una collezione celebrativa
Non sarà solo la prima maglia a far sognare i tifosi. Le indiscrezioni suggeriscono un’intera collezione 2026/27 basata sull’eleganza:
- Seconda Maglia: Prevista una base bianca “di classe” con dettagli oro e neri, arricchita da una corona d’alloro attorno allo stemma per celebrare il centenario dello Stadio San Siro.
- Terza Maglia: Sarà l’elemento di rottura, con una base grigio antracite (Charcoal Grey) e loghi in un moderno rosso rosato.