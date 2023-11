Maddaloni sulla lotta scudetto: «Milan e queste quattro squadre lotteranno ma l’Inter…». Le parole dell’allenatore

Massimiliano Maddaloni, ex vice allenatore di Ferrara, ha analizzato la lotta scudetto con il Milan in esclusiva a Juventusnews24.

PAROLE – «Penso che alla fine sarà solo l’Inter che ci farà capire che campionato sarà. Se inizierà a esprimere tutte le sue potenzialità, alla fine vincerà. Per il resto vedo Juve, Milan, Napoli e Roma che si giocheranno le altre posizioni per arrivare il più in alto possibile. Per me l’Inter è favorita rispetto a queste quattro».

LEGGI QUI TUTTA L’INTERVISTA A MADDALONI