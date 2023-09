Italia, Dimarco: «Giocare a San Siro significa questo!». Il neroazzurro ha analizzato il pareggio dell’Italia

Ai microfoni della Rai, Federico Dimarco ha parlato di Macedonia del Nord Italia.

LE PAROLE – Dopo il gol a inizio ripresa abbiamo smesso di giocare e in queste gare quando smetti di giocare bastano poche occasioni per riaprirle. A loro è bastata una punizione. Ora contro l’Ucraina dobbiamo giocare da Italia e conquistare i tre punti, per me giocare a San Siro significa tanto e vincere con l’Ucraina è importante per il nostro futuro