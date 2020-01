L’ultima vittoria a San Siro è datata addirittura 31 ottobre

L’inversione di tendenza auspicata da tutti i milanisti non c’è stata, tante delusioni a San Siro

Male con Marco Giampaolo, male anche con Stefano Pioli. L’inversione di tendenza auspicata da tutti i milanisti non c’è stata e la squadra annaspa in zona retrocessione nonostante l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri sono stati sconfitti da quasi tutte le principali rivali per l’Europa: Lazio, Roma e Atalanta.

Ciò che invece ha sorpreso di più è la serie di pareggi in casa che ha rallentato ulteriormente il percorso del Milan. Contro Napoli, Sassuolo e Sampdoria i rossoneri hanno raccolto tre punti e segnato soltanto un gol. L’ultima vittoria in casa risale addirittura al 31 ottobre, nella partita giocata contro la Spal. Anche in quel caso fu una vittoria di misura grazie ad una punizione di Suso nel finale. Quella prima? Il 31 agosto, sempre di misura per 1 a 0.