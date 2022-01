Lukaku, Tuchel, Chelsea: ecco il giorno della verità

Dopo le turbolenze di Capodanno sarà il giorno decisivo in casa Chelsea con l’atteso confronto tra Lukaku, Tuchel e la società

(Di Sandro Dall’Agnol) – Non c’è che dire, Romelu Lukaku ha lanciato un enorme macigno nello stagno del Chelsea. Inattese e violente come poche altre dichiarazioni hanno saputo essere nella storia del calcio. Ma soprattutto inopportune per la delicata fase della stagione e per il percorso arzigogolato che il cervello dell’attaccante belga ha compiuto in questo 2021.

Da eroe autoproclamato di casa Inter a peggiore dei traditori con quella fuga estiva che nessuna giustificazione o scusa potrà mai avere. A maggior ragione alla luce del pentimento post natalizio, malamente posticcio e artefatto in un’intervista d’amore per il nerazzurro del quale nessun tifoso sentiva oggettivamente la necessità. Non quelli del Biscione, meno che meno quelli dei Blues.

E così l’intervista architettata da Big Rom e dal suo entourage si è rivelata un colossale autogol, uno dei più clamorosi mai ammirati, si fa per dire. Un grido di debolezza mischiata a egocentrismo, come se il mondo del calcio dovesse necessariamente girare intorno alle lune del centravanti e non viceversa.

