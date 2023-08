Lukaku Milan ipotesi concreta per questi ultimi giorni di mercato? Cosa filtra sull’attaccante belga del Chelsea

Ormai da qualche giorno si stanno facendo sempre più insistenti le voci di un possibile interessamento del Milan nei confronti di Lukaku. I rossoneri sono a caccia di un attaccante e il belga ha necessità di lasciare il Chelsea.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, però, nonostante il gradimento di inizio estate sia rimasto intatto al momento non c’è stato alcun tipo di contatto tra le parti.