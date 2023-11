Luis Enrique sicuro: «Contro il Newcastle meritavamo di vincere. Sulla formazione schierata…» . Le parole del tecnico del PSG

Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del PSG contro il Newcastle in Champions League. Di seguito le sue parole sul girone del Milan.

PAROLE – «Avremmo meritato di vincere. Abbiamo giocato una partita completa, siamo stati migliori del Newcastle e il risultato non riflette quanto s’è visto in campo. Ma il calcio è così. Siamo una delle squadre che segna di più in Europa, ma stasera il pallone sembrava non voler entrare. Ho un organico molto profondo e per questo ho fatto dei cambi dal punto di vista della formazione. Ho schierato Danilo perché è bravo col pallone e noi volevamo dominare l’avversario fin dall’inizio. E l’abbiamo fatto. Sono molto contento che i ragazzi abbiamo mantenuto la pazienza e non si sono lasciati sopraffare dalla frustrazione»