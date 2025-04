Lucumi Milan, l’agente rompe il silenzio sul suo futuro: «Lui ha in mente solamente questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto a TMW, il procuratore di Lucumì, difensore del Bologna su cui il Milan ha svolto qualche sondaggio, ha fatto il punto sul suo futuro.

PAROLE – «Ha un contratto in vigore con il Bologna. Il Mondiale è ancora lontano all’orizzonte e la cosa più importante adesso è raggiungere gli obiettivi che hanno davanti e sognare quella finale di Coppa. Poi si vedrà cosa succederà. Ci sono club importanti in Europa che lo seguono da tempo, ma lui è concentrato sul vincere quel titolo con il Bologna. Atletico Madrid? Non sarebbe il primo colombiano a giocare lì e hanno fatto molto bene. Sono sicuro che, per il suo livello, potrebbe imporsi in una squadra di quel calibro. ».