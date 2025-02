Lucca a Relevo strizza l’occhio all’ex attaccante del Milan: «E’ il mio idolo»

Condividi via email

Lucca, attaccante dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista a Relevo, nella quale ha svelato chi è stato il suo idolo da bambino

Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Relevo. In stagione ha già collezionato 9 gol in Serie A ed è stato accostato anche al Milan prima dell’arrivo di Gimenez. Il classe 2000 ha svelato il suo idolo, si tratta di un ex attaccante rossonero e attuale dirigente del club:

LE SUE PAROLE – «Il mio idolo è Zlatan Ibrahimovic»