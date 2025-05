Lucca Milan, condizioni chiare per il possibile affare! In estate il tentativo

Condividi via email

Mercato Milan, Igli Tare ha preso nota sulle condizioni di acquisto di Lorenzo Lucca, centravanti italiano dell’Udinese

Il primo giorno di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del Milan è stato caratterizzato da un importante incontro con la Roma, durante il quale è stato discusso lo scambio tra Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers. Il dirigente albanese non ha posto il veto alla cessione di Saelemaekers e ha aperto le danze per le trattative.

Durante l’incontro era presente anche Giuseppe Riso, intermediario della trattativa e agente di diversi giocatori, tra cui Lorenzo Lucca, che è un obiettivo del calciomercato Milan. Lucca, attaccante dell’Udinese, è in uscita dal club friulano e non ha ancora trovato un accordo con nessun’altra squadra, quindi c’è ancora spazio per una manovra rossonera.

La trattativa per Lucca è quindi ancora in corso e potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, se il Milan deciderà di investire sul giovane attaccante. La dirigenza rossonera dovrà valutare attentamente le opzioni e decidere se Lucca sia il giocatore giusto per la squadra. Lo riporta calciomercato.com.