Mercato Milan, Lucca non esce dai radar: Tare ci pensa, può essere il suo vice

Mercato Milan, i rossoneri pensano ancora a Lucca in vista della prossima stagione: l’italiano può essere il vice Santiago Gimenez

Il calciomercato Milan sta cercando di rinforzare il suo attacco con un nuovo giocatore che possa fare da alter ego a Gimenez. Uno dei nomi che è stato menzionato come possibile scelta è Lucca dell’Udinese. Lucca è un attaccante con esperienza in Serie A che potrebbe portare una buona dose di gol e dinamismo alla squadra rossonera.

Il Milan sembra essere interessato a Lucca per la sua capacità di segnare gol e di creare occasioni per la squadra. La società rossonera dovrà valutare attentamente le qualità di Lucca e decidere se è il giocatore giusto per la squadra.

Lucca potrebbe essere una scelta interessante per il Milan, che cerca di rinforzare l’attacco e di creare una coppia di attaccanti pericolosa. La trattativa per Lucca potrebbe essere complessa, ma il Milan sembra essere determinato a trovare il giocatore giusto per la squadra.

In generale, il Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare la squadra e Lucca è solo uno dei nomi che sono stati menzionati. La società rossonera dovrà essere rapida nelle trattative e valutare attentamente le qualità di ciascun giocatore per decidere se è adatto alle esigenze della squadra. Lo riporta calciomercato.com.