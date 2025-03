Condividi via email

Lucca Milan, l’indiscrezione di mercato sull’attaccante: le ultimissime! Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Come riportato da calciomercato.it, il calciomercato Milan nella prossima stagione ripartirà sicuramente da Santiago Gimenez, arrivato a gennaio dal Feyenoord per 35 milioni di euro bonus inclusi.

Tuttavia, soprattutto se dovesse arrivare Max Allegri in panchina, i rossoneri restano a caccia di un altro centravanti da affiancare al messicano. In questo senso i due nomi sul taccuino sono quelli di Lucca e Krstovic. La preferenza al momento è per il bomber italiano.