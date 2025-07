Lucca Milan, nome a sorpresa per l’attacco! La fiamma si riaccende, la mossa di Tare è un chiaro indizio

Lucca Milan, il centravanti dell’Udinese torna ad essere un obiettivo chiaro per l’attacco della prossima stagione: i dettagli

Le voci su un imminente trasferimento di Lorenzo Lucca dall’Udinese al Napoli avevano raggiunto un picco di intensità all’inizio di questa settimana. Si parlava addirittura di un’operazione in chiusura tra lunedì e martedì scorsi, con uno scambio di documenti e la firma apparentemente a un passo. Tuttavia, come spesso accade nel calciomercato, la realtà si è dimostrata ben diversa dalle aspettative. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Udinese stessa è rimasta all’oscuro di queste presunte accelerazioni, continuando a non sapere nulla riguardo a una chiusura imminente dell’affare.

Il club friulano è certamente a conoscenza dell’interesse del Napoli per il suo centravanti, ma la situazione è ben lungi dall’essere definita. La strategia del Napoli appare molto più complessa e articolata di quanto inizialmente percepito. Il club partenopeo non ha affatto smesso di pensare a Darwin Núñez, il cui eventuale approdo in azzurro è strettamente legato alla situazione di Victor Osimhen. Finché non ci sarà chiarezza sul futuro del bomber nigeriano, la trattativa per Lucca rimane di fatto in stand-by. Il gigante dell’Udinese, sebbene non sia stato “cancellato dalla lista” dei possibili acquisti, non è neanche oggetto di un’accelerazione decisiva, smentendo le voci di accordi imminenti.

Questa incertezza apre a nuovi scenari e opportunità per il giovane attaccante. Le sue prestazioni con l’Udinese non sono passate inosservate, attirando l’attenzione di altri big del campionato italiano. Tra le squadre interessate spicca l’Atalanta, notoriamente attenta ai giovani talenti e capace di valorizzarli al meglio nel suo progetto tecnico. Ma la vera sorpresa della serata, come evidenziato da Pedullà, è l’interessamento del calciomercato Milan. I rossoneri, che avevano già seguito Lucca a gennaio, hanno condotto un sondaggio approfondito, dimostrando un concreto interesse in attesa di prendere una decisione definitiva.

La posizione del Napoli è chiara: Lucca è una valida alternativa, ma non la priorità assoluta in questo momento. La dirigenza azzurra sta evidentemente valutando tutte le opzioni possibili per rafforzare l’attacco, con un occhio di riguardo alla situazione Osimhen che detterà i tempi e le scelte sul mercato. Nel frattempo, Lorenzo Lucca si trova al centro di un intreccio di mercato che potrebbe portarlo lontano da Udine, con Atalanta e Milan pronte a cogliere l’occasione qualora il Napoli dovesse procrastinare ulteriormente la sua decisione. La giovane età di Lucca, unita al suo potenziale di crescita, lo rende un profilo appetibile per diversi club che cercano un attaccante con caratteristiche fisiche importanti e un buon fiuto per il gol. Sarà interessante vedere come si evolverà questa vicenda, ma una cosa è certa: il futuro di Lucca è ancora tutto da scrivere.