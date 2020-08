Lucas Biglia potrebbe seguire Giampaolo al Torino

Lucas Biglia non ha ancora deciso il proprio futuro. Il giocatore è molto stimato da Marco Giampaolo che lo vuole al Toro

Lucas Biglia non ha ancora deciso il proprio futuro. Il giocatore non ha rinnovato il proprio contratto con i rossoneri e ora è libero sul mercato. Da svincolato può valutare tutte le opportunità, a partire da un possibile ritorno in Argentina. Tuttavia, nelle ultime ore va segnalato un contatto con la dirigenza del Torino. Marco Giampaolo vorrebbe il regista in squadra per l’inizio della prossima stagione per garantire qualità ed esperienza alla linea mediana. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la risposta definitiva del giocatore.