Marchegiani: «Napoli Milan in Champions? Vi dico questo»

Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista, ha analizzato la prossima gara in Champions League tra Napoli e Milan: le sue dichiarazioni

A Sky Luca Marchegiani ha parlato così del prossimo confronto in Champions League tra Napoli e Milan:

«Il 4-0 incide? Milan e Napoli si affronteranno tra 10 giorni per un traguardo importantissimo: il Milan ci arriverà con più certezze, il Napoli con – tra virgolette – più paura. Per il campionato non credo che cambi molto».