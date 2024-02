Marchegiani bacchetta Maignan: «Sul gol di Mazzitelli ha sbagliato questo fondamentale»

Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista, ha criticato Mike Maignan per il gol subito da Mazzitelli in Frosinone-Milan

Ospite a Sky, Luca Marchegiani ha parlato così di Frosinone-Milan criticando Maignan per l’errore sul gol di Mazzitelli:

PAROLE – «Secondo me la partita di sabato sera col Frosinone è stata un po’ diversa rispetto alle altre, nel senso che ha subito due gol ma uno è un rigore ed è sfortunato, e l’altro secondo me è stato un errore di Maignan, perchè tende a non aggredire la palla».