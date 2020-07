Lozano Milan, previsto un incontro con il Napoli per parlarne

Domenica prossima Milan e Napoli si sfideranno in campionato. Il nome di Lozano potrebbe essere al centro dei dialoghi tra le due dirigenze

Domenica prossima Milan e Napoli si sfideranno in campionato. Il nome di Lozano potrebbe essere al centro dei dialoghi tra le due dirigenze: i partenopei puntano a vendere il giocatore per fare cassa e per investire tutto sul grande obiettivo, Gabriel Jesus. I rossoneri al momento non sembrano disposti a sborsare 40 milioni, ma con uno sconto la trattativa potrebbe anche decollare. Il prossimo fine settimana potrebbe risultare decisivo in un senso o nell’altro, anche se nella lista di Ralf Rangnick vi sono prima altre priorità.