Lotta scudetto, Becao: «Il Napoli ha qualcosa in più». Le parole del giocatore dell’Udinese sul titolo e sui partenopei

Rodrigo Becao, difensore dell’Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano spagnolo As in merito alla lotta scudetto.

Ecco le sue parole: «Il Napoli è la migliore quest’anno, lo pensano e lo dicono tutti. Si nota che gli azzurri hanno qualcosa in più e si meritano questa classifica, che non è casuale. Faccio loro i miei complimenti e spero che possano restare in vetta fino alla fine. Fin da piccolo seguo il Napoli con affetto»