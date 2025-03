Lopetegui Milan, clamoroso retroscena del tecnico sul mancato arrivo in rossonero! Parole che spiazzano

Lopetegui Milan, il tecnico ha svelato un clamoroso retroscena sul mancato arrivo in rossonero: parole che pesano

Intervistato da AS, Lopetegui, tecnico del West Ham, è tornato sul mancato arrivo al Milan la scorsa estate:

PAROLE – «È stato difficile e strano da capire. Non era una cosa con me, ma un problema interno. Parole di Sacchi? Certo, mi hanno sorpreso e lo ringrazio. Quello che voleva dire è che le decisioni di un professionista non possono essere cambiate dalle decisioni di una parte che non è professionale. Infatti, si mette come esempio se stesso e Berlusconi. Condivido questo pensiero».