Lopetegui Milan, clamoroso retroscena del tecnico: «Confermo tutto, ero felicissimo. Sullo stop dico questo». Le ultimissime notizie

Clamoroso retroscena svelato da Lopetegui a La Gazzetta dello Sport sulla trattativa con il Milan.

«Si fa vivo il Milan e io sono felicissimo. Club storico e attraente, campionato che mi è sempre piaciuto e l’ho sempre seguito affascinato dalla maniera di intendere il fútbol come un gioco collettivo. La trattativa avanza bene, poi si ferma di botto. Non sta a me indicare e commentare le ragioni dello stop».