Longhi analizza: «Le scusanti per Pioli ci sono, difficile stabilire il responsabile»

Il noto giornalista Bruno Longhi si è soffermato sulla sconfitta rimediata ieri sera dal Milan contro il Borussia Dortmund

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, Bruno Longhi si è espresso così in merito al ko subito dal Milan contro il Borussia Dortmund.

PIOLI IL MAGGIOR RESPONSABILE? – «Il momento non è relativo solo alla sconfitta col Borussia. Ci si aspettava di più da certi giocatori nuovi, ma poi sono mancati Maignan, Giroud e Theo Hernandez ieri sera. Il riferimento agli infortuni è clamoroso, ma non so perché accadono. Quando si analizza un momento così difficile, bisogna mettere in campo tutto: allenatore, giocatori, il mercato e la dirigenza che non è all’altezza. Nel Milan c’è Furlani grande manager ma non c’è un ds che può interfacciarsi con Pioli».

COME SI PUÒ RISOLVERE QUESTA SITUAZIONE? – «Le scusanti per Pioli ci sono, gioca con una squadra dimezzata. Ma è difficile da stabilire chi è responsabile di tutti questi infortuni. Il Milan delle prime giornata funzionava eccome. Dopo averlo visto a Roma, ho detto che ho visto una squadra da Scudetto. Vuol dire che Pioli ne sa di calcio, ora è da capire quanto abbia inciso lui su tutti questi infortuni».

MERCATO SBAGLIATO? – «Forse serviva prendere un grande centravanti e un grande difensore, non 7-8 giocatori da 20 milioni l’uno».