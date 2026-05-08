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Loftus-Cheek titolare contro l’Atalanta: Allegri ci pensa e l’inglese è pronto per domenica
Loftus-Cheek titolare contro l’Atalanta: Allegri ci pensa e l’inglese è pronto per domenica. Segui le ultimissime sui rossoneri
Le ore che precedono il big match tra Milan e Atalanta si caricano di adrenalina e indiscrezioni cruciali. Secondo quanto riportato dall’inviato di Sky Sport 24, Peppe Di Stefano, direttamente dal centro sportivo di Milanello, arrivano notizie sulla formazione che il Diavolo schiererà a San Siro domenica sera. La novità più rilevante riguarda il centrocampo, dove si profila il ritorno dal primo minuto di Ruben Loftus-Cheek.
Il ritorno del gigante inglese: Loftus-Cheek ritrova la maglia da titolare
L’ex calciatore del Chelsea sembra aver finalmente smaltito il brutto infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi. L’ultima apparizione dell’inglese dal fischio d’inizio risale alla sfortunata trasferta contro il Parma. In quell’occasione, il mediano rossonero subì una frattura della mascella a seguito di un durissimo scontro fortuito con il portiere avversario. Dopo un periodo di recupero necessario per ritrovare la condizione ottimale, Massimiliano Allegri è pronto a rilanciarlo nella mischia per dare muscoli e sostanza alla mediana.