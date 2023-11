Loftus Cheek, il peso della sua assenza: una sola vittoria per il Milan senza di lui

L’infortunio rimediato da Loftus Cheek ha compromesso non poco l’andamento delle ultime partite del Milan: i numeri

Ruben Loftus Cheek è diventato in poche settimane una pedina fondamentale per il Milan, tant’è che dal momento del suo infortunio la squadra di Stefano Pioli ha perso certezze e punti. Adesso l’inglese è tornato a disposizione per la gara di stasera contro l’Udinese.

Come sottolinea il Corriere della Sera, senza l’ex Chelsea i rossoneri hanno vinto una sola partita su cinque (ovvero quella contro il Genoa in campionato).