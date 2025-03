Loftus Cheek, verso Napoli Milan: c’è più di un elemento a favore dell’inglese

Loftus Cheek ha delle chance di partire dal primo minuto in Napoli Milan? Alcuni elementi sono a suo favore

Loftus-Cheek è uno dei pochi calciatori del Milan rimasti a disposizione di Sergio Conceiçao in questa sosta. Il centrocampista inglese, per il quale il tecnico portoghese ha speso belle parole di recente, ha l’opportunità di mettersi in mostra in questi giorni.

Contro il Napoli, al rientro dalla pausa, mancherà Musah per squalifica. Un elemento che potrebbe andare a favore per l’ex Chelsea.