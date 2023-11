Loftus-Cheek a Milan TV: «Quando sei in un periodo difficile, hai bisogno dei big match per riprenderti»

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato così dopo la vittoria contro il Psg. Le sue dichiarazioni

Ruben Loftus-Cheek a Milan TV dopo Milan Psg.

PAROLE – «Difficile da descrivere quando lo stadio ha cantato l’inno della Champions. Dovevamo vincere assolutamente, per avere una chance di qualificarci. Abbiamo fiducia per andare avanti ora. Quando sei in periodi difficili hai bisogno di un big match per riprenderti, stanotte abbiamo tirato fuori il meglio di noi stessi. Abbiamo un gruppo di talento, vogliamo continuare così».