Loftus-Cheek Milan, il rientro si avvicina: prossima settimana decisiva!

Infortunati Milan, Sergio Conceicao può sorridere per quanto riguarda la situazione relativa a Loftus-Cheek: Verona nel mirino

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, può sorridere per quanto riguarda la situazione relativa all’infermeria di Milanello.

Loftus-Cheek vede la luce. Tornerà contro il Verona. Punta a tornare a disposizione per la gara contro il Verona del 15 febbraio. Salterà, dunque, le trasferte di Empoli e Rotterdam in Champions contro il Feyenoord. Un rientro importante a centrocampo per il club rossonero.