Loftus-Cheek Milan, dichiarazioni super positive dell’inglese! Da Allegri all’assenza dalla Champions. Segui le ultimissime

Il calciomercato e il cambio in panchina hanno portato una ventata di novità in casa rossonera. A emergere in questa prima fase di preparazione alla stagione del Milan è senza dubbio Ruben Loftus-Cheek, un centrocampista che promette di diventare una figura chiave per i meneghini. Dopo una stagione difficile, segnata da infortuni, il centrocampista inglese è tornato in piena forma, guadagnandosi la fiducia incondizionata della dirigenza e del nuovo tecnico.

Loftus-Cheek: un punto fermo nel nuovo Milan di Allegri

Il nuovo direttore sportivo Igli Tare ha mostrato subito di voler puntare forte su di lui, una scelta avallata anche dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus ha schierato Loftus-Cheek dal primo minuto in tutte e tre le amichevoli precampionato, anche nell’ultima, dove è stato dato spazio principalmente alle seconde linee. Le risposte sul campo sono state estremamente positive, a testimonianza di una preparazione meticolosa e di un grande spirito di sacrificio da parte del giocatore.

Intervistato da Repubblica, il centrocampista del Diavolo ha commentato la tournée estiva, sottolineando l’importanza del viaggio oltre le partite. “Abbiamo rafforzato il senso di unità nella famiglia milanista”, ha dichiarato. “Abbiamo visto tantissimi tifosi in Asia e Australia. Il supporto che ci è stato dato è stato incredibile, quasi inaspettato”.

Cautela e ambizione: la ricetta di Loftus-Cheek

L’ex Chelsea ha voluto però frenare l’entusiasmo, ridimensionando la vittoria contro il Liverpool. “Bisogna essere cauti, si tratta di calcio estivo e lo sappiamo bene”, ha spiegato. “Resta il fatto che il Liverpool è una delle squadre migliori del mondo ed è sempre difficile. La cosa positiva è che abbiamo giocato molto bene in una partita davvero complicata”.

Il centrocampista si è espresso anche su Massimiliano Allegri, definendolo un grande allenatore e una persona fantastica. “Ha creato una sana competizione tra noi giocatori”, ha continuato. “Ognuno vuole un posto in campo e tutti abbiamo la sensazione di poterlo ottenere, se ci alleniamo e giochiamo bene. Una grande atmosfera crea una grande squadra”.

Nonostante l’assenza dalla Champions League in questa stagione, Loftus-Cheek ha visto un lato positivo: “Avremo tempo per recuperare durante la settimana. Per me, fisicamente, dopo quello che ho passato nell’ultima stagione, sarà prezioso. Ma è chiaro che il Milan vuole stare in Europa e lavoreremo per quello”. Le sue parole riflettono un mix di realismo e ambizione, un atteggiamento che potrebbe guidare i rossoneri verso una stagione di successi.