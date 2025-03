Loftus Cheek, il Milan lo ha ritrovato: mesi decisivi. La notizia

Condividi via email

Loftus Cheek avrà qualche chance da giocarsi da qui al termine della stagione. Due mesi decisivi per il giocatore inglese

L’edizione odierna di Tuttosport parla di bivio per Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, rimasto fermo ai box dalla Supercoppa di gennaio, è rientrato in campo nei minuti finali di Milan-Como.

In questi due mesi l’ex Chelsea avrà l’opportunità di dimostrare se può essere ancora utile alla causa rossonera. Qualora non dovesse trovare spazio o non dovesse dare le dovute garanzie fisiche, potrebbe lasciare il club nel prossimo calciomercato.