Loftus Cheek ELOGIA Morata: «Può solo aiutarci» Poi la RIVELAZIONE sugli allenamenti con Fonseca

Le parole di Ruben Loftus-Cheek in un’intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco cosa ha detto su Morata e Fonseca:

FONSECA – «Siamo molto entusiasti. Abbiamo lavorato sul campo con il nuovo mister e gli allenamenti sono intensi. Sono tosti ed è bello perché il Mister si aspetta molto da noi e ci mette la concentrazione giusta. Cerca di trasmettere bene le sue idee incoraggiandoci a fargli domande in modo da capire bene e assimilare tutti i suoi concetti il più velocemente possibile. Le nostre prime impressioni del Mister sono buone, sembra una persona molto umile e alla mano, il che è sempre piacevole. È positivo che tutti siano pronti a partecipare. Penso che tutti siano entusiasti per la nuova stagione. Credo che la cosa più importante nel pre campionato sia lavorare e cercare di implementare il più possibile ciò che il Mister vuole dentro e fuori dal campo, mantenendoci il più in forma possibile così da essere pronti per la nuova stagione»

MORATA – «Morata è un giocatore di alto livello e, naturalmente, ha vinto molte cose nella sua carriera, quindi avere un compagno di quel calibro e con quell’esperienza in squadra può solo aiutarci. Sono entusiasta di rivederlo e di condividere di nuovo il campo con lui. È una persona molto gentile e disponibile, che lavora duramente durante l’allenamento e non ci si deve stupiure dei trofei che ha vinto, perché questa è la formula giusta quando sei un professionista e prendi il tuo lavoro seriamente con voglia di vincere. I traguardi che ha raggiunto non devono sorprendere e ora che è capitano della sua nazionale forse ha quel ruolo di leadership che gli permetterà di portare molta comunicazione e guida alla squadra, il che sarà fondamentale per noi. Qurindi, è questo che aspetto di più: giocatore con lui e vederlo assumere un ruolo importante nella squadra»