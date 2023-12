Loftus-Cheek a Dazn: «Siamo delusi, situazione difficile da spiegare. Scudetto? Bisogna crederci sempre»

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato a Dazn dopo la partita contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni

SODDISFATTI O DELUSI – «Assolutamente non siamo soddisfatti, siamo tutti delusi. Sembra una sconfitta, volevamo i tre punti. Abbiamo iniziato bene, non abbiamo continuato e diventa difficile fuori casa davanti a così tanti tifosi».

COME SPIEGA QUESTA SITUAZIONE – «Difficile da spiegare. Già a partire da domani dobbiamo analizzare la situazione».

CREDERE ALLO SCUDETTO – «Tutto può succedere in campionato. La squadra può perdere, succede nel calcio, ma bisogna sempre crederci. Dobbiamo pensare di partita in partita. Dobbiamo trovare una soluzione per vincere queste partite».