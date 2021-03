Locatelli: «Esperienza al Milan bellissima, ma ora guardo al futuro»

Manuel Locatelli è stato intervistato dai canali ufficiali del Sassuolo nel corso del format “Nero & Verde”

Manuel Locatelli è stato intervistato dai canali ufficiali del Sassuolo nel corso del format “Nero & Verde”:

«L’esperienza al Milan è stata fantastica e quello che è ho trovato qui è una realtà bellissima. Non so se sarà il mio ultimo anno al Sassuolo, vedremo cosa succederà in futuro. Sogno di disputare un bell’Europeo e magari di vincerlo e poi di essere importante per questa squadra».