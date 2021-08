Locatelli, la Juventus ci riprova. L’ex Milan vuole i bianconeri

La Juventus ci riprova per Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo, ex Milan, vuole i bianconeri. Da decidere la formula

La Juventus, come riportato da gianlucadimarzio.com, è pronta a fare un ultimo tentativo per Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo vuole giocare in bianconero e ora mancano da chiarire solo i dettagli sulla formula del trasferimento.

L’ex Milan, per il quale la Juventus offrirà circa 35 milioni, potrebbe passare al club piemontese in prestito con diritto di riscatto. I bianconeri vorrebbero il calciatore a titolo temporaneo per due stagioni, i neroverdi non più di uno prima della cessione definitiva.

