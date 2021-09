Liverpool Milan LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

Liverpool Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la prima giornata di Champions League 2021/22

Torna in Champions League il Milan, e lo fa subito in un incontro affascinante con il Liverpool. Partita prestigiosa, che testerà la crescita dei rossoneri intrapresa in questi anni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Liverpool Milan 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 21

Migliore in campo Milan:

Al termine del match

Liverpool Milan 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali