Lite Caressa Bucciantini: ecco cosa è successo a Sky

Caressa Bucciantini: lite a Sky Calcio Club. Cosa è successo tra i due nel commentare il possesso palla di Milan Atalanta

Nell’analizzare i dati del possesso palla di Milan-Atalanta a Sky Calcio Club, Fabio Caressa e Marco Bucciantini non si sono trovati d’accordo, anzi. Piccola lite tra i due, con Caressa che ha così sentenziato: «Quella è una statistica inutile». Bucciantini, invece ha sostenuto il contrario: «No, no, non è così», con Fabio che ha poi ribattuto: «Il possesso palla non vuol dire niente, è una statistica che non esiste. Ti spiego anche il perché: quando io passo la palla a lui, di chi è la palla? Mentre il pallone va a lui, di chi è la palla, è mia? No. Quindi, il possesso palla è una cosa che, dal punto di vista statistico, non significa niente».

Ancora Bucciantini: «Allora dimmi tu che cosa significa che le squadre che sono in cima alla classifica hanno tutte più possesso palla».