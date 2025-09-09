Lista svincolati, tanti big sono ancora alla ricerca di una squadra: la lista completa delle possibili occasioni. Le ultimissime notizie

Con la chiusura del mercato estivo il primo settembre, i club europei non possono più acquistare nuovi giocatori, ma resta aperta la possibilità di ingaggiare i calciatori attualmente svincolati. Questa lista offre una panoramica dei migliori svincolati disponibili per ogni ruolo, rappresentando potenziali occasioni a parametro zero per le squadre che necessitano di rinforzi immediati.

Portieri e Difensori di esperienza

Tra i portieri, spiccano nomi di grande esperienza e affidabilità. Oltre agli italiani Andrea Consigli e Luigi Sepe, la lista include portieri di calibro internazionale come il portoghese Rui Patricio e l’inglese Fraser Forster, due giocatori che possono portare solidità e leadership tra i pali.

Anche la difesa presenta opzioni interessanti. Ci sono numerosi terzini e centrali che, pur essendo svincolati, mantengono un alto profilo. Tra questi, si notano giocatori come Juan Bernat, ex PSG, e Samuel Umtiti, campione del mondo con la Francia, entrambi nomi che possono garantire qualità ed esperienza. Non mancano anche giocatori che hanno militato in Serie A, come Mattia Caldara, Davide Faraoni, Mattia De Sciglio e Luca Caldirola, che conoscono bene il campionato italiano.

Centrocampo e attacco: talenti e occasioni

Il centrocampo è forse il reparto con le occasioni più ghiotte. Tra i nomi altisonanti ci sono giocatori di altissimo livello come il danese Christian Eriksen, che potrebbe rappresentare una scommessa per qualsiasi club, e lo spagnolo Juan Mata, ancora in grado di fare la differenza con la sua classe. Anche in attacco la lista è ricca di giocatori che hanno fatto la storia in diversi campionati. Ci sono attaccanti prolifici come Wissam Ben Yedder, Paco Alcacer e Mario Balotelli, che, nonostante l’età, possono ancora dire la loro. Tra gli esterni, spiccano nomi come Lorenzo Insigne, Hakim Ziyech, Willian e Adem Ljajic, che possono offrire imprevedibilità e qualità offensiva. Questi giocatori rappresentano per i club tra cui il Milan la possibilità di integrare la rosa con calciatori di provata esperienza senza spendere per il cartellino.