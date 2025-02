Condividi via email

Lione Reims, Fonseca dilaga in Ligue 1: vittoria per 4-0 per l’ex tecnico rossonero. Le ultimissime notizie sul mondo Milan

Il Lione di Paulo Fonseca ha regalato spettacolo in Ligue 1. L’ex tecnico del Milan ha trascinato i suoi ragazzi ad un roboante successo, ottenuto per 4 reti a zero al Groupama Stadium.

Nella partita valida per la 21ª giornata del campionato francese hanno segnano Tagliafico, Tolisso, Cherki e Mikautadze. Il Lione, dunque, è attualmente al sesto posto in classifica e punta a un piazzamento in Europa.