L’inutile polemica di Mihajilovic, quelle frasi su Ibra e sui rigori

Le parole di Sinisa Mihajilovic oggi sono sembrate fuori luogo. I due rigori assegnati al Milan erano sacrosanti e frutto di due ingenuità dei difensori rossoblu. Ancora più singolari sembrano le dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic.

Miha ha dichiarato che con lo svedese in squadra il Bologna avrebbe vinto tre a zero. Forse anche i rossoneri con Messi avrebbero vinto 5 a 1 al Dall’Ara. Alcuni hanno visto però nelle parole dell’allenatore serbo una frecciata alla società felsinea, rea di non aver affondato il colpo per Ibra nel gennaio del 2020.