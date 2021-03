Basta un solo tiro in porta all’Inter per vincere la partita contro l’Atalanta. La squadra di Conte non ha per nulla impressionato

Basta un solo tiro in porta all’Inter per vincere la partita contro l’Atalanta. La squadra di Antonio Conte non ha per nulla impressionato, ma ha portato a casa i tre punti che le permettono di andare a più sei sul Milan.

Gasperini ora insegue i rossoneri a 7 punti a 12 giornate dal termine. La lotta Champions si fa sempre più accesa al vertice.